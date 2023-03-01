وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (صور)

جدة - نرمين السيد -

بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية أعقبه كلمة اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية والتى تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التى قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهرى.



كما تم تسليط الضوء على الامكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التى ينتهجها القطاع فى التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التى تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم، مشيدا بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون فى نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين فى الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابى الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين فى المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرض لرجال المفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهرى بمشاركة متميزة للعنصر النسائى فى عمليات الإطفاء.



وتضمن العرض التعامل مع بيان حريق داخل عقار سكنى مكون من 3 طوابق ووجود أشخاص محتجزين ومصابين أعلى وداخل العقار وعلى وتضمن البيان إخطار الجهات المعاونة من طوارئ الغاز والكهرباء ومرفق سيارة الإسعاف والهلال الأحمر كلا فيما يخصه عن طريق غرفة التحكم والسيطرة للطوارئ وذلك وفقا لإجراءات التنسيق الدائمة والمستديمة مع مؤسسات الدولة المعنية وهيئات المجتمع المدنى.

وتم استخدام المنصة الإطفائية فى التعامل مع الحريق وهى من أحدث المعدات الهيدروليكية الثقيلة للتعامل مع بلاغات الحريق والإنقاذ بالأماكن المرتفعة حتى 55م من سطح الأرض حيث تستطيع المنصة الإطفائية عمل مناورات والوصول للأماكن شديدة الصعوبة وتحديد الأشخاص المحتجزة من خلال وجود كاميرات حرارية تمكن مستخدم المعدة بتحديد الأشخاص المحتجزة داخل النيران بتقنية الـــ ZOOM ومكافحة الحرائق وإستخدام الوسائط الإطفائية المختلفة من مياة بأشكالها والمادة الرغوية فى عمليات الإطفاء للحرائق.

وشمل العرض كذلك بيانا للانقاذ فى حال وقوع حادث تصادم لسيارتين أثناء السير مما أدى إلى وجود أشخاص محتجزين داخل السيارة وتم الدفع بسيارة الإنقاذ البرى بالطاقم المستعد عليها لمكان الحادث وتم توجيه سيارة الإسعاف.

وتضمن العرض كذلك بيانا لحريق المادة البترولية تضمن السيطرة على الحريق بواسطة سيارة إطفاء متعددة الأغراض بالطاقم المستعد عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكذلك تضمن العرض بيانا المفرقعات يتضمن استيقاف سيارة مشتبه فيها ليقوم أحد العناصر الإرهابية بالخروج من السيارة ومحاولة الإعتداء على أفراد النقطة بالسلاح.



لكن يتم التعامل معه ومع قائد السيارة فى سرعة وإطلاق النار عليهما مما ادى لمصرعهما ثم قيام أفراد التفتيش عن المفرقعات بتفتيش سيارة العنصر الإرهابى تحسبا لوجود عبوات ناسفة بالسيارة بإستخدام كلب التفتيش عن المفرقعات ومرايا التفتيش أسفل السيارات وجهاز شم أبخرة المواد المفرقعة.

وتبين وجود عبوة مشتبه بها وارتداء الإرهابى حزام ناسف تم استدعاء قوات إدارة تأمين بلاغات المفرقعات والتى تتضمن سيارة تأمين بلاغات المفرقعات سيارة إعاقة الترددات اللاسلكية سيارة البوتقة.

ويشار إلى ان إدارة تأمين البلاغات هى المسؤولة عن تدريب ضباط المفرقعات على مستوى الجمهورية وكذلك الإستجابة للدعم اللوجيستى والفنى لبلاغات المفرقعات فى الجمهورية.

وتم استخدام العربة الآلية (الروبوت) طراز MK3 ودخل خبير المفرقعات مرتديا البدلة الواقية من نواتج الإنفجار طراز EOD10 والروبوت صناعة كندية – يستطيع سحب حتى 140 كيلو جرام وحمل وزن 25 كيلو جراما كما تعد البدلة من أحدث المعدات التى إنضمت إلى خدمات الوزارة.

وتمثل تلك المعدات المتواجدة أحدث ما تم تدعيم إدارة تأمين بلاغات المفرقعات به.

حضر العرض عدد من طلبة التخصص الوظيفى بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلى الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الإسعاف والهلال الأحمر والمركز القومى لبحوث الإسكان.