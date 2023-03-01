التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يوقع بروتكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:29 مساءً - وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتمثلها أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات التنموية والفاعليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لخدمة المواطنين في كافة مجالات التنمية المختلفة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللآزم للفئات الاولي بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

وقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف و الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية

أكدت الدكتورة نهي طلعت امين سر التحالف ان هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة بذل قصاري الجهود لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم

واشادت عبد القوي بتوقيع بروتكول التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤكدة علي أن هذا التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين

من جانبه اعرب الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عن سعادته بإنضمام أسقفية الخدمات العامة و الأجتماعية الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعضوية التحالف الوطني مؤكدا علي بذل كل الجهود لتوفير حياة كريمة لكل مواطن علي أرض مصر ، واضاف "أعيننا مرفوعه نحو الله يرشدنا و يقوينا ، أيدينا ممدوده بعضنا لبعض للتعاون و ممدودة للأخرين للدعم و الحب" .

جدير بالذكر ان أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية تمثل الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين غير القادرين بالمجان بدون تفرقة بين دين أو جنسية أو لون أو لغة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات ، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها.