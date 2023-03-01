مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث عدد من الملفات المهمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:29 مساءً - بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور #مصطفى_مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومنها زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة، وانتقال الوزارات المختلفة والموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.