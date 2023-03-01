الحكومة تنفى إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن. كما شددت على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمى للوزارة، عبر الرابط التالى: "من هنا"، بمعدل نموذج استرشادى لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد أى امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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