التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: • الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيسًا لجامعة المنيا. • الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة العريش. • الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة سوهاج. • الدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة مدينة السادات. • الدكتورة دينا محمد على أبو المعاطى، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.

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