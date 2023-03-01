وزيرة الهجرة: قرار جديد بشأن مد فترة تسجيل سيارات المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - تناولت وزيرة الهجرة سها جندى جهود الوزارة فى تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة استمعت لكل اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، عبر وسائل الاتصال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع جاليات مصر فى تونس والمغرب والجزائر، بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفراء ياسر عثمان، سفير مصر فى المغرب، مختار وريدة، سفير مصر فى الجزائر، إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس، وكذلك عدد من ممثلى مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، المعنية بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم. وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أن الجلسة العامة بمجلس النواب ستشهد تصويتا على تعديلات أخيرة، يومى 27 و28 فبراير 2023، ومن بينها مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة فى المواعيد المعلنة، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج. وأكدت الوزيرة أن كل تلك الفرص سيتضمنها تطبيق سيتم إطلاقه قريبا لخدمة المصريين بالخارج. وأوضحت وزيرة الهجرة أن المغرب وتونس، ضمن اتفاقية أغادير، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية بدفع قيمة ودائع أقل، فى حين أقر مجلس النواب فى تعديلات قانون "سيارات المصريين بالخارج"، خفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70% مما يخفض حجم الودائع البنكية للسيارات بشكل ضخم، وذلك على السيارات المجلوبة من دول لا تخضع لاتفاقيات جمركية، مشيرة إلى أن التطبيق متاح للتسجيل وتلقى الطلبات.

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