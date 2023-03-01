الهجرة تشيد بجهود أبناء مصر فى الخارج لإبراز الصورة الإيجابية عن الوطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء سها جندى، عبر وسائل الاتصال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع جاليات مصر فى تونس والمغرب والجزائر، بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفراء: ياسر عثمان، سفير مصر فى المغرب، مختار وريدة، سفير مصر فى الجزائر، إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس، وكذلك عدد من ممثلى مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، المعنية بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إن مصر ترتبط بعلاقات وطيدة مع مختلف الدول العربية، ومن بينها دول تونس والمغرب والجزائر، التى تضم جاليات مصرية متميزة، معربة عن شكرها للجاليات المصرية فى هذه الدول.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين فى كل مكان يبعثون على الفخر، بما يقدمونه من خدمات إنسانية متميزة، حول العالم، كما يحرصون على نقل تلك الخبرات إلى أرض الوطن.

وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التى يشهدها الوطن فى ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، فى مجالات متنوعة.

وأوضحت أن الوزارة تمثل كل مصرى بالخارج، ولذلك نأخذ على عاتقنا حل مشكلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتقديم المزيد من الخدمات، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، مثمنة دور سفراء مصر بالخارج فيما يقدمونه من خدمات للمصريين بالخارج.

واستعرضت وزيرة الهجرة آلية التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، حيث يقوم فريق العمل بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرة إلى الكثير من الحالات التى تدخلت وزارة الهجرة لحل مشكلاتهم، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن لقاء اليوم يشهد مشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة فى خدمة المصريين بالخارج.

ولفتت إلى استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، منذ تولى مهام العمل فى 14 أغسطس 2022، والتى تعنى بالمصريين بالخارج، باعتبارهم ضمن ركائز عملية التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت طرقا مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

وتناولت السفيرة سها جندى، خلال اللقاء، ما قدمته الوزارة فى الأشهر الماضية فى الجولات الخارجية فى المملكة العربية السعودية والإمارات، وكذلك اللقاءات الافتراضية مع الجاليات المصرية فى عدد من الدول.

وأكدت الحرص على التواصل مع كافة فئات المصريين بالخارج، ومن بينهم طلاب مصر بالخارج، ولذلك أطلق "مركز وزارة الهجرة للحوار.. ميدسى" والذى بذل جهدا كبيرا فى الكثير من المواقف وآخرها زلزال تركيا وسوريا، بجانب دعم الأم المصرية وتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبناء الجيلين الثانى والثالث وملتقيات وزارة الهجرة لتوعيتهم بتاريخهم وحضارتهم، بجانب الحالات الإنسانية التى نتدخل فيها فورا، وآخرها إعادة الشاب المصرى "أحمد" العائد من موزمبيق، وإنقاذ حياته، بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة الهجرة العديد من المحفزات التى عملت عليها الوزارة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، ومن بينها: توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصرى أو الدولار، بنسب وصلت إلى 5.3% على الشهادات بالدولار، وبنسب تتجاوز 17% على الشهادات بالجنيه المصرى، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم فى الصين، بعد انتهاء كورونا، وكذلك التنسيق لعودة العالقين، ونشر ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" فى المطارات.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن فرص الاستثمار العقارى للمصريين بالخارج، حيث أتاحت وزارة الإسكان وحدات وأراض متميزة للمصريين بالخارج، مؤكدة حرصنا على التواصل مع جميع الوزراء لتلبية طلبات المصريين بالخارج.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم استجابت لرغبة المصريين بالخارج فى تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم، وكذلك وزير الزراعة وحرصه على استعراض كافة الفرص المتاحة للمصريين بالخارج.

وحول خطوات إطلاق شركة متخصصة للمصريين بالخارج، ذكرت وزيرة الهجرة أنها التقت محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق شركة للمصريين بالخارج، لتنسيق الجهود، ونقل مقترحات المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج حول ما يتعلق بآليات إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، وصندوق لصغار المستثمرين، لاقتراح أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المصريين بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على إشراك كافة الخبراء المصريين بالخارج فى النقاشات والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى التخطيط لإطلاق الشركة وتنوع مجالاتها، بما يسهم فى ضخ استثمارات فى مجالات مختلفة، ما يخدم مقترحات المصريين بالخارج.

كما تناولت سها جندى، جهود وزارة الهجرة فى تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكافة اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات وإجراء عدد من التعديلات، ليصبح القانون أكثر مرونة، وستشهد الجلسة العامة بمجلس النواب تصويتا على تعديلات أخيرة، يومي 27 و28 فبراير2023، ومن بينها مد فترة التسجيل ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل، وفتح فترة جلب السيارة حتى 5 سنوات بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة فى المواعيد المعلنة، تيسيرا على مختلف الفئات من المصريين بالخارج، مؤكدة أن كل تلك الفرص سيتضمنها تطبيق نطلقه قريبا، لخدمة المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المغرب وتونس، ضمن اتفاقية أغادير، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية بدفع قيمة ودائع أقل، فى حين أقر مجلس النواب فى تعديلات قانون "سيارات المصريين بالخارج"، خفض القيمة الوديعة من الضرائب الجمركية بنسبة 70% مما يخفض حجم الودائع البنكية للسيارات بشكل ضخم، وذلك على السيارات المجلوبة من دول لا تخضع لاتفاقيات جمركية، مشيرة إلى أن التطبيق متاح للتسجيل وتلقى الطلبات، منذ الإعلان عن المبادرة، عبر الرابط التالى:

أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:

https://cutt.us/ptD1m