جدة - نرمين السيد - استقبل الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور يورج روب، مدير الأسواق العالمية لشركة روش السويسرية، وذلك بحضور الدكتور محمد سويلم، المدير العام للشركة بمصر.





وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون والدعم اللازمة لسرعة إتاحة المستحضرات المبتكرة والحديثة، وتوطين تصنيعها محلياً، ومناقشة التطور التشريعى الذى تم بمصر فى مجال تنظيم الدراسات الإكلينيكية، وما له من أثر إيجابى فيما يخص دعم توطين المستحضرات المبتكرة بمصر. حيث أشاد رئيس الهيئة بمشروعات الشركة للتوطين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال قيامها بعقد عدة شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات المحلية. ومن جانبه، أعرب يورج عن تقديره للدور الرقابى والدعم الفنى الذى تقدمه الهيئة لمشاريع الشركة الخاصة بتوطين صناعة مستحضراتها المبتكرة فى جمهورية مصر العربية. جاء الاجتماع استكمالا للجهود التى تتخذها هيئة الدواء المصرية؛ لتقديم كافة سبل الدعم الفنى والإجرائى للشركات العاملة بالسوق المصرى؛ بهدف سرعة إتاحة الابتكارات والأدوية الحديثة للسوق المصرية، وكذلك دعم توطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية المهمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الأسواق العالمية بشركة روش يشيد بالرقابة على توطين المستحضرات فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.