أنشطة إنشائية مجاورة.. «البحوث الفلكية» ينفى حدوث زلزال فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - نفى المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان)، حدوث زلازل فى نطاق القاهرة الكبرى، فجر اليوم الأربعاء، فى إطار الرد على التقارير التى تلقاها المعهد من المواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة فى نطاق القاهرة الكبرى.





وقال المعهد فى بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التى يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة، مناشدا المسؤولين عن هذه الأعمال الإنشائية، بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة. وأوضح المعهد أنه فى حالة وجود أى تطورات أو مستجدات، سيجرى إصدار بيانات إضافية من قبل المعهد.

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