حياة كريمة: الانتهاء من ثانى مراحل تجهيز 20 معملا بمدارس البحيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لتجهيز 20 معملا من معامل المدارس فى محافظة البحيرة، بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، وتنفيذ برامج للتوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بنظام التعليم الرقمى الجديد.





وأكدت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن محور التعليم من المحاور المهمة والتى تركز عليها المؤسسة، مشيرة إلى أهمية الفصول والمدارس التى يتم افتتاحها ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وأن ابتكار أساليب جديدة لتعليم الطلاب شيء أهم. وأوضحت "على مدار أسبوعين قدمت منصة تعليمى التابعة لمؤسسة فودافون برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة فى التعليم، وكيفية استخدام المنصة". وتابعت "منصة تعليمى بتقدم المحتوى الرقمى، للمناهج التعليمية المتنوعة لكل المراحل الدراسية، بهدف مساعدة الطلاب فى عملية التعليم الرقمى، وفى الوقت نفسه بتسمح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم اللى بيحققه أولادهم خلال رحلتهم التعليمية". وأكدت المؤسسة "من مميزات المنصة كمان أنها بتوفر محتوى تعليمى لأولياء الأمور، يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح". ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "التعليم حياة" تأتى فى إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "فودافون مصر" بهدف نشر ثقافة التعليم الرقمى من خلال التوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بقرى الريف المصرى، وتجهيز 100 من معامل المدارس فى خمس محافظات بأجهزة الحاسب الآلى وتوصيلها بإنترنت فائق السرعة، وتوعية الطلاب والمعلمين وأولياء الامور بكيفية التعامل مع الإنترنت والمنصات التعليمية.

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