بطولات على خط اللهب.. اليوم العالمى للحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - مهنة ضباط قسم المفرقعات بالحماية المدنية، هى الأكثر خطورة، حيث يتعاملون مع المتفجرات والقنابل، فيرتدى الضابط البدلة الواقية ويردد الشهادتين ويتحرك نحو المواد المتفجرة بخطوات ثابتة، فقد يعود بطلا بعد تفكيك القنابل، وقد يعود محمولا فى نعوش الموت عبر جنازة عسكرية، حاصلا على اللقب الأسمى والأشرف "شهيد".

بطولات عديدة سطرها رجال المفرقعات بالحماية المدنية، كان أبرزها نجاح الضباط فى تفكيك العديد من القنابل والمواد المتفجرة داخل منزل انتحارى بمنطقة الدرب الأحمر، وسط حالة من الترقب، والخوف والقلق الذى سيطر على الأهالى، حتى عاد البطل، وقد أنهى مهمته بنجاح.

رجال المهام الصعبة

ولا أحد ينسى بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد، ضابط المفرقعات الذى استشهد أثناء تفكيك عبوات ناسفة بمنطقة عزبة الهجانة زرعها إرهابى أعلى عقار بالمنطقة قبل احتفالات الأقباط، ليحمى المنطقة بأكملها من تفجيرات ضخمة كادت أن تطول الجميع، لولا تدخل البطل الشهيد، والذى اختار التضحية بالنفس ليحمى الجميع.

بطولات ضباط المفرقعات بالحماية المدنية تتكرر، ويبقى اسم الشهيد البطل "ضياء فتوح" أبرز هؤلاء الأبطال الذين سطروا بطولات فى سجل الشرف لجهاز الشرطة، عندما قرر الضابط أن يفكك قنبلة بمحيط قسم شرطة الطالبية لتنفجر به ويرحل شهيداً، وتطلق والدته الزغاريد فرحاً باستشهاده، فقد شرفها حياً وميتاً، فطالما تمنى الشهادة ولم ينالها منذ أن كان يعمل بسيناء، ليكون المشهد الأخير فى منطقة الطالبية ويرحل شهيداً تزفه الملائكة للجنة.

وكذلك دور البطل المقدم محمود الكومى الذى أصيب فى سيناء بحادث إرهابى، ليكون ضمن أيقونة البطولات لضباط قسم المفرقعات.

أبطال المفرقعات ليسوا بمفردهم الذين يقدمون البطولات والتضحيات فى الحماية المدنية، وإنما يسطر رجال الإنقاذ النهرى بطولات مستمرة، من خلال التدافع فى عمق المياه لإنقاذ الأشخاص من الموت غرقا.

إنقاذ العالقين فى العقارات المنهارات

ويتحرك أبطال الحماية المدنية أسفل العقارات المنهارة لانتشال الضحايا لا يبالون الموت، فى سبيل انقاذ الأرواح، مؤمنين برسالتهم النبيلة، على يقين بأنه من أحيا هذه الأنفس فكأنما أحيا الناس جميعاً.

وفى مشهد متكرر، تجد المواطنين يهربون من النيران لدى اندلاع الحرائق، فيما يواجه أبطال قوات الدفاع المدنى النيران بشجاعة، يحاصروها لمنع امتدادها وانقاذ الأرواح.

مشاهد إنسانية لأبطال الحماية المدنية لا يمر يوم حتى تتكرر، ما بين إنقاذ مسنة محتجزة فى شقة، أو أطفال أغلقت عليهم الأبواب، وانتشال مواطنين حاصرتهم السيول والأمطار، ليبقى القاسم المشترك فى جميع هذا الوقائع بطولات وتضحيات رجال الحماية المدنية.

حادث انهيار عقار جسر السويس

أما الحادثة الأخرى فكانت انهيار عقار جسر السويس على قاطنيه فجرًا، وقتها قام الأهالى بإبلاغ رجال الحماية المدنية بالحادث الذين أسرعوا إلى مكان الحادث لإنقاذ الأهالى وكانت الكارثة وهو انهيار العقار، وأسرع رجال الحماية لإنقاذ أهالى العقار من تحت الأنقاض، أحضروا الأوناش وبدأوا فى إزالة الأنقاض ووقتها عثرت قوات الحماية المدنية على أسرة مكونة من 5 أفراد أسفل عقار جسر السويس المنهار تحت الأنقاض، وما زالوا على قيد الحياة، وانتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، بجانب إنقاذ مصابين آخرين.







أبطال فى مواجهة النيران

ومن تضحيات رجال الحماية المدنية ما فعلوه وقتها عندما شب حريق هائل فى عقار فيصل على الطريق الدائرى، ووقتها بدء رجال الحماية المدنية العمل فى مكان الحادث معرضين حياتهم للخطر واقفين فى وجه النار لإنقاذ قاطنى العقار، خاصة وأن السنة اللهب تصاعدت لأعلى وتسببت فى إحداث حالة من الذعر والرعب بالمنطقة، خاصة وأن العقار الذى اشتعلت فيه النيران قريبًا جدًا من الطريق الدائرى.

وقام رجال الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان لعدم وقوع أى إصابات أو سقوط ضحايا ثم قاموا بالسيطرة على الحريق ولشدة المواد المنصهرة اشتعلت النيران مجددًا بشكل أكبر وتجددت لمدة 3 أيام وكل ذلك ورجال الحماية المدنية واقفين لإطفاء الحريق خوفًا من انهيار العقار، والتسبب فى كارثة حقيقية وقتها ليقدم وقتها رجال الحماية المدنية اروع صور التضحيات لإنقاذ حياة المواطنين.