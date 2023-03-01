نجاح جراحة ميكرسكوبية دقيقة بجانب النخاع الشوكى والشريان الفقاري المغذي للمخ بمجمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:27 صباحاً - نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي من إجراء جراحة ميكرسكوبية دقيقة لتثبيت الفقرات العنقية الأولى والثانية لكسر بجانب النخاع الشوكي والشريان الفقاري المغذي للمخ، وذلك فى واحدة من أدق العمليات الجراحية فى العنق والمصنفة من الدرجة المتقدمة فى جراحات العمود الفقري، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل

????خلال الجراحة الدقيقة تم تثبيت الفقرات العنقية الأولى والثانية من الخلف لمريض مُسِن يبلغ من العمر 70 عاماً ويعانى من كسر بعظمة الاودونتويد للفقرة العنقية الثانية منذ أربعة أشهر.

????بعد إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة تبين عدم التحام الكسر جيداً، ووجود انحراف لمسار الشريان الفقاري داخل الفقرة العنقية الثانية

‏(high riding vertebral artery ) مما استلزم استخدام تقنية بديلة لتركيب المسامير بالشرائح العظمية للفقرة الثانية، حيث تمكن الفريق الماهر بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، من تثبيت الفقرات العنقية الأولى والثانية من الخلف بواسطة مسامير وقضبان مع عمل لحام عظمي بين مفاصل الفقرتين بواسطة رقعة عظمية، دون حدوث أى مضاعفات وتماثل المريض للشفاء .

????فيما تُعد هذه الجراحة من أدق العمليات الجراحية بالعنق نظراً لحدوث الكسر بجانب النخاع الشوكي والشريان الفقاري المغذي للمخ .

????أجرى الجراحة فريق من أكفأ أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، ضم كلًا من:-

▪️د. شريف حسن الخطيب - استشاري جراحة المخ والأعصاب

▪️د. أحمد شلبي - استشاري جراحة المخ والأعصاب

▪️د.نادر احمد - طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب

????وبمشاركة فريق التخدير، المكون من :-

▪️د. محمد إبراهيم ندا - استشاري التخدير

▪️د. عبد الرحمن السيد - اخصائي التخدير

????وبمعاونة فنيى التمريض :-

▪️أ. سامح سامي

▪️أ. رؤى محمود

▪️أ. محمود نظمي_ فني أشعة

????بمتابعة وإشراف:-

▪️د. محمد نشأت - مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير المجمع الطبى

▪️د. مؤمن القرقاري - نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبى