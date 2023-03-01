رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع مدير الأسواق العالمية لشركة روش السويسرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:27 صباحاً - استقبل الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور يورج روب، مدير الأسواق العالمية لشركة روش السويسرية، وذلك بحضور الدكتور محمد سويلم، المدير العام للشركة بمصر.

و خلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون والدعم اللازمة لسرعة إتاحة المستحضرات المبتكرة والحديثة، وتوطين تصنيعها محلياً، ومناقشة التطور التشريعي الذي تم بمصر في مجال تنظيم الدراسات الإكلينيكية، وما له من أثر إيجابي فيما يخص دعم توطين المستحضرات المبتكرة بمصر.

حيث أشاد السيد رئيس الهيئة بمشروعات الشركة للتوطين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال قيامها بعقد عدة شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات المحلية.

ومن جانبه، أعرب السيد يورج عن تقديره للدور الرقابي والدعم الفنى الذي تقدمه الهيئة لمشاريع الشركة الخاصة بتوطين صناعة مستحضراتها المبتكرة فى جمهورية مصر العربية.

جاء الاجتماع استكمالا للجهود التي تتخذها هيئة الدواء المصرية؛ لتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات العاملة بالسوق المصري؛ بهدف سرعة إتاحة الابتكارات والأدوية الحديثة للسوق المصري، وكذلك دعم توطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية المهمة.