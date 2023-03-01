الحكومة تنفى إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:27 صباحاً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg"، بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).