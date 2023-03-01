حملات بيئيه مكثفه والاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر بشن الحملات للتفتيش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:27 صباحاً - فى اطار التوجيهات المشددة من السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد واحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على امن وسلامة المواطنين

وبتعليمات السيد اللواء / احمد انور رئيس حى شرق قامت الاجهزه التنفيذيه بالاستمرار بتكثيف الحملات البيئيه للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموجوده بنطاق حى شرق وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق ومدى تطبيق معايير الصحه والسلامه المهنيه وكيفيه التخلص من المخلفات الصلبه وقد تم التفتيش على مصنع لتصنيع المنتجات البلاستيكيه بمنطقه الوحده العربيه وتبين ان المصنع يدار بدون ترخيص كما أنه لا يراعي الاشتراطات البيئية والصحه والسلامه المهنية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفات .

واشار رئيس الحى بأن الحملات تهدف الى الرقابه على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه من سجل بيئى و خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية .