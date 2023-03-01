تطوير التعليم بالوزراء: تقديم 160 منحة دراسية للشباب والمرأة

وأضاف خلال البيان الصحفى الصادر عن الصندوق، الأربعاء، أن بروتوكول التعاون مدته ثلاث سنوات ويشمل تقديم 40 منحة دراسية للطلاب الأكثر احتياجا ودعمهم ماليا، بإلاضافة إلى إتاحة المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق للتدريب والتشغيل، حيث سيتم تشجيع الشباب والسيدات للتدريب على الحرف والمهن وتمكين المرأة المعيلة والشباب، وتقديم 160 منحة دراسية للشباب الراغب فى التعليم الفنى بمجالات التكنولوجيا التطبيقية، وتمكين المرأة المعيلة والشباب.
وأوضح الحيوى، أن البروتوكول يتضمن إتاحة مقومات الكليات لعقد التدريبات حيث تختار مؤسسة مصر الخير الطلاب والأسر والشباب الذين سيتم تدريبهم، لافتا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتشجيع التعليم الفنى باعتباره أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية، إلى جانب إتاحة فرص عمل للشباب والسيدات، كما تلتزم مؤسسة مصر الخير وفق هذا البروتوكول بتوفير قواعد بيانات للفئات المستهدفة والتوعية بالمبادرة فى المحافظات وتقديمها لصندوق تطوير التعليم للدراسة والاعتماد، على أن يقدم الصندوق مقوماته متمثلة فى الجامعات والمعامل والورش، وكوادره الأكاديمية لإعداد وتقديم برامج التدريب والتوعية.
من جانبه قال الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إن قطاع التعليم بالمؤسسة يعمل بشكل ممنهج ومدروس لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة خاصة فى مجال التعليم الفنى، وهو ما ينطبق على بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير التعليم حيث سيتم بموجبه توفير منح دراسية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتقديم برامج تدريبية وتوعوية قصيرة ومتوسطة المدى فى صورة دبلومة، بهدف تطوير وتنمية قدرات الطلاب مما ينعكس إيجابا على المجتمع.
وأضاف أن هذه المنح ستقدم للطلاب المتميزين فى التعليم، والحاصلين على مجموع درجات متقدم فى المرحلة الإعدادية، حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير المنحة الدراسة للطلاب ورعايتهم بالتعاون مع المدارس الفنية التابعة لصندوق تطوير التعليم، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسى المقبل 2023 / 2024 .
وفى ذات السياق أكد الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يتضمن أيضا منحا يستفيد منها بشكل خاص فى مجالات التدريب والتمكين الاقتصادى فئات ذوى العزيمة وأسرهم، والمرأة المعيلة سعيا لتوفير حياة كريمة لهذه الفئات، وبالنسبة للمنح الدراسية تهدف إلى إتاحة فرص تعليمية للالتحاق بالدراسة فى المدارس الفنية بعد المرحلة الإعدادية، ويأتى هذا فى إطار مبادرة متكاملة لتطوير قدرات المجتمع وربط مخرجات المبادرة مع سوق العمل لتوفير فرص العمل للمتدربين .
حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة مصر التكنولوجية الدولية وعمداء كليات الجامعة.
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