جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ورشة عمل حول مستقبل السيارات الكهربائية بمصر

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، ورشة عمل حول "مستقبل السيارات الكهربائية بمصر"، بحضور الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور أشرف السيسى نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لشئون الخدمات والتدريب.





اشتملت فعاليات الورشة على عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز النمو الإقتصادى وتعميق الصناعة الوطنية للدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا المتطورة وتقديم عدة محاضرات ومنها (محاضرة حول تكنولوجيا السيارات الكهربائية، ومحاضرة حول السيارة الكهربائية بين الإحلال والتجديد، ومحاضرة حول تجربة تقديم خدمات النقل بالسيارات الكهربائية فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP 27 والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ، ومحاضرة عن الطاقة المتجددة ومستقبل اكثر أمانا).

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها من إمكانيات وخبرات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى إنتاجها والعمل على توطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر، مشيرا إلى حرص الجامعة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وخططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوجهات الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة التى تصدر من المركبات التى تعمل بالوقود وفى ظل الاهتمام العالمى المتزايد بتقليل التلوث البيئى وموضوع تغير المناخ وآثاره.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم الجامعة لهذه الفعاليات يرسخ مسؤولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية فى ظل الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة من خلال الإعتماد على محور الإبتكار والإبداع وربط البحث العلمى بالصناعة.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تقدم 6 برامج دراسية متميزة تلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل وهى: (برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف)، وتهدف الجامعة إلى تقديم تعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، وبما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل.

حضر ورشة العمل الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، والدكتور إبراهيم عمران المدير التنفيذى لشركة أوتوترونيك، ولفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين ورجال الأعمال.