إغلاق 10 مراكز تعليمية وإزالة إشغالات خلال حملات رقابية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأشار حى أول المنتزه إلى إغلاق 7 مراكز تعليمية بنطاق الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما قام حى ثان المنتزه بإغلاق وتشميع 3 مراكز تعليمية. فى سياق متصل، أغلق حى أول المنتزه 4 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وضبط وإزالة 120 حالة إشغال متنوع، وتسهيل حركة المشاة والمركبات. وقام حى وسط بالتحفظ على 130 حالة إشغال وإزالة 55 حاجزا إسمنتيا وحديديا من الطرق العامة. ونفذ حى ثان المنتزه حملة تم خلالها إزالة 63 حالة إشغال، والتحفظ على مركبتين صغيرتين لسيرهما عكس الاتجاه.

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