المتحدث العسكري: قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 10:27 صباحاً - فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء مرور أحد الدواريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدوارية ما أدى إلى التعامل معها وأسفر الإشتباك عن مصرع أحد المهربين وإستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب .