قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 10:26 صباحاً - فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مجابهة أعمال التهريب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ، وذلك أثناء مرور أحد الدوريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الإشتباه بإحدى العربات وخلال الإقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية مما

أدى إلى التعامل معها وأسفر الإشتباك عن مصرع أحد المهربين وإستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندى .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب .