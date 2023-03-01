وزير الإنتاج الحربى: نحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس لتوطين تكنولوجيا التصنيع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العمل والإنتاج.

فى بداية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاطلاع على عرض تقديمى حول أنشطة الشركة (مصنع 63 الحربى) والتى تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها، طبقا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتى تتمثل فى سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة فى إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتى تستخدم فى إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة.

كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدنى من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

كما تضمن العرض التقديمى، المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم عقده خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التى تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة والتى من بينها توقيع مذكرة تفاهم بشهر ديسمبر الماضى مع الشركة الإماراتية "دبى للكابلات الخصوصية المحدودة - دوكاب" للتصنيع المشترك لكابلات الجهد المتوسط.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذى للمشروعـات الجـارى والمخطط تنفيذها بواسطة الشركة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل (63 الحربى)، والتى تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى حيث تم تفقد مسابك النحاس والألمنيوم وقطاعات المكابس والدرفلة والرقائق بالشركة.

وعلى هامش الجولة التفقدية، أكد الوزير "محمد صلاح" على حرص وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالسعى الدائم نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة فى مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك بالتوازى مع السعى الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة فى إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسى فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها فى المساهمة فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وكعادته خلال مختلف الجولات التفقدية؛ حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجها بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة.

وشدد على ضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبى نظراً لأن ملف الصناعة يقع فى قلب عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً بالمرحلة الراهنة والتى تشهد وجود تحديات عالمية تستدعى بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.

وعقب قيام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالزيارة المُخططة للشركة (مصنع 63 الحربى) قام بزيارة مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) التابعة للوزارة حيث تفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة وهى (مصنع التشكيل الحربى، مصنع أسطوانات الغاز، مخزن عينات التفجير، مصنع بدن الطفاية).

وحرص على متابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة فى عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الجولة تأتى فى إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة.

ونوه بأنه رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس وائل محمود المكى رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات وعمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والسيد محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسى والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

وأوضح "بكر" أن وزير الدولة للإنتاج الحربى كان قد أجرى زيارة مُخططة للشركة (مصنع 99 الحربى) خلال شهر نوفمبر الماضى، مضيفا أن الوزير سيحرص خلال الفترة القادمة على إجراء بعض الزيارات المفاجئة للشركات التابعة للتعرف على سير العمل بخطوط الإنتاج بصورته الطبيعية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل).

كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق، وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة فى تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك فى عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.