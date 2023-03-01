أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة – نيودلهى

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التى تعقد بالعاصمة الهندية نيودلهى على مدى يومين فى إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة، ويشارك وزير الخارجية فى جلستى عمل للمجموعة تتناول موضوعات أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموى، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ورسم الخارطة العالمية للمهارات، والمساعدات الإنسانية والإغاثة فى حالة الكوارث.. كما يعقد الوزير شكرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.

القاهرة

ينطلق اجتماع إعداد الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافى غير المادى وتوظيفه فى البلدان العربية، الذى تُنظمه المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ويستمر على مدى يومين، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى الجامعى"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اللقاء الرياضى للأشخاص ذوى الهمم "القادرون باختلاف" لطلاب الجامعات المصرية "بارالمبياد الجامعات المصرية" للعام الجامعى 2023/2022 تحت شعار "الإعاقة منحة.. لا محنة" والذى يقام حتى 6 مارس المقبل.

الرباط

يستضيف البرلمان المغربى بمقره بالرباط، أعمال شبكة النساء البرلمانيات ولجنة الشؤون البرلمانية التابعتين للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، ويتضمن جدول الأعمال تقديم تقارير حول الشبكة وأنشطتها خلال الفترة من يوليو 2022 إلى فبراير 2023، والسياسة المتبعة فى مجال محاربة العنف ضد النساء فى البرلمانات، وموضوعات تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

باريس

يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جولة إلى 4 دول إفريقية هى: الجابون وأنجولا والكونغو برازفيل، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

كوالالمبور

يبدأ رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، زيارة رسمية إلى الفلبين تستغرق يومين، يلتقى خلالها بالرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس فى قصر مالاكانانج الرئاسى لمناقشة سبل التعاون الأمنى والتعاون فى مجال الاقتصاد الرقمى، كما سيتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نيويورك

تتولى جمهورية موزمبيق أعمال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى، وسيتم ذلك فى جلسة إجرائية تعرض خلالها موزمبيق عبر وزير خارجيتها ورقة عمل تتضمن تصوراتها لعمل المجلس، خلال الشهر المقبل، والقضايا ذات الأولوية فى أجندة أعماله.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، ومن خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية، المؤتمر السنوى للاحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية، تحت عنوان "نحو إفريقيا بلا حدود"، ويُلقى المؤتمر الضوء على أهمية القارة الإفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية، وذلك من خلال خمسة محاور وهى التاريخ والجغرافيا، واللغة والثقافة، والبيئة والصحة، والاقتصاد والصناعة، والتعليم والتدريب.

طوكيو

تبدأ اليابان تخفيف الضوابط الحدودية ذات الصلة بفيروس كورونا على المسافرين القادمين من البر الرئيسى الصينى.

مسقط

تنظم جمعية الصحفيين العمانية الندوة الحوارية الوطنية "المشاركة المجتمعية ودورها فى صنع القرار"، تحت شعار "نحو مشاركة مجتمعية فاعلة"، بمشاركة عدد من المختصين فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث تناقش الندوة على مدار يومين أهمية ودور المشاركة المجتمعية فى صنع القرار عبر أدوار واضحة تنبثق من رؤية عمان 2040 التى أكدت وتبنت النهج التشاركى فى جميع مراحلها.

موسكو

تبدأ روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال شهر مارس.