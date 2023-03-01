المتحدث العسكرى: قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه أثناء مرور أحد الدواريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدوارية، أدى إلى التعامل معها.
وأوضح البيان "وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندى، هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب".
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