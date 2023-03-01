التنمية المحلية: 204 ملايين جنيه حجم مبيعات «سند الخير» منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة التنمية المحلية الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها العام الماضى، لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية التى يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بنسبة 20% لـ25% خاصة فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات.





وتلقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى 31 مارس الماضى وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار خمسة وأربعون أسبوعا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 18 محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بنى سويف، الغربية، شمال سيناء"، وتهدف المبادرة إلى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات.

وأوضح هشام آمنة أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 204 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 45، وبلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعا ملحوظا بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال هذا الأسبوع وبلغ حجم مبيعاتها 3.5 مليون جنيه.



وأشار آمنة إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 45، وهى محافظات "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، أسيوط، قنا، القليوبية، جنوب سيناء، الغربية، أسوان، الدقهلية الإسماعيلية، المنيا، الأقصر، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة"، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى محافظات "الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية"، و7 سيارات فى محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لمحافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لمحافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، وسيارتين بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أن المبادرة تساهم أيضا فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ووجه آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقى المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها فى توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتى تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالى، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة "سند الخير" فى التوقيتات المحددة للقافلة فى كل محافظة.