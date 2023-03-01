مصر تعزى اليونان فى ضحايا حادث اصطدام قطارين

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، عن خالص التعازى وعميق المواساة للجمهورية الهيلينية الصديقة فى ضحايا حادث اصطدام قطارين قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان، والذى أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.





كما تقدمت مصر حكومةً وشعباً، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، ببالغ تعازيها لذوى الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت على تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق فى هذا الحادث الأليم.

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