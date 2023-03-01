طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 30 14

العاصمة الادارية 30 14

6 أكتوبر 31 13

بنهـا 30 14

دمنهور 30 14

وادى النطرون 31 13

كفر الشيخ 30 14

المنصورة 30 14

الزقازيق 31 15

شبين الكوم 31 15

طنطا 30 14

دمياط 28 15

بورسعيد 26 14

الإسماعيلية 30 13

السويس 30 14

العريش 30 14

رفح 29 15

رأس سدر 27 12

نخل 28 08

كاترين 21 06

الطور 28 12

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 16

الاسكندرية 29 15

العلمين الجديدة 28 14

مطروح 26 13

السلوم 28 12

سيوة 28 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 14

سفاجا 28 15

مرسى علم 29 16

شلاتين 28 15

حلايب 26 16

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 15

الفيوم 30 11

بنى سويف 30 11

المنيا 30 11

أسيوط 31 10

سوهاج 31 10

قنا 32 13

الأقصر 32 14

أسوان 33 15

الوادى الجديد 32 13

أبوسمبل 31 12