تشميع مقهى تعدى على حرم الطريق فى الدقى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع أحد المقاهى، ورفع محتوياته للتعدى على حرم الطريق العام، وأرصفة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وكان إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، قد تفقد مؤخرا، مشروع الصرف الصحى، بقرية سقارة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، بالإضافة إلى أعمال التطوير والرصف وإنشاء أسوار بطريق سقارة السياحى.