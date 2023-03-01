تشميع مقهى تعدى على حرم الطريق فى الدقى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع أحد المقاهى، ورفع محتوياته للتعدى على حرم الطريق العام، وأرصفة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.
وكان إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، قد تفقد مؤخرا، مشروع الصرف الصحى، بقرية سقارة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، بالإضافة إلى أعمال التطوير والرصف وإنشاء أسوار بطريق سقارة السياحى.
جاء ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير، والرصف والصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات، والتأكيد على تكثيف حجم للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.
وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، حيث تفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع عباس عنانى بمدينة البدرشين.
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