حياة كريمة.. بروتوكول تعاون لرعاية الموهوبين بـ 45 قرية فى إطسا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "ماونتن ﭬيو" للتنمية؛ لاكتشاف الموهوبين فى المدارس بمحافظات الجمهورية، ورعاية الموهوبين بـ45 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة" بمركز إطسا بمحافظة الفيوم فى المجالات العلمية والفنية والرياضية.





وقَّع البروتوكول الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ورشا الجمل، الأمين العام لمؤسسة "ماونتن ﭬيو" للتنمية، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماونتن ﭬيو" للتنمية، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورضوى أحمد، عضو مجلس الأمناء والرئيس التنفيذى للمؤسسة.

ومن جانبه، رحَّب الدكتور رضا حجازى بالحضور معربا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة "ماونتن ڤيو" للتنمية فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن التعليم هو قضية وطن وهو مسؤولية جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية العاملة فى مجالات التعليم والتنمية المستدامة، وحيث أن "حياة كريمة" هى مبادرة رئاسية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة فى الريف وبالمناطق العشوائية فى الحضر من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع الأهلى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى حياة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.

وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء التوجه الاستراتيجى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى دعم الموهوبين والمتميزين فى كافة المجالات وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا فى محافظات الجمهورية، وكذلك التعاون مع المجتمع الأهلى لتطوير العملية التعليمية وإيجاد حالة إيجابية عامة بالمجتمع المصرى وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، لافتا إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل على الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم بمصر، والمشاركة فى عمليات التنمية المستدامة فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تبنى الوزارة مبادرة "اكتشف ابنك" وتم تصميم استمارات يقوم الطالب وولى الأمر والمعلم بالإجابة عليها لاكتشاف مواهب وقدرات الطلاب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة والرياضة، والاستمرار فى تنفيذها فى الصيف خلال الأنشطة الصيفية.

وفى كلمته، قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماونتن ﭬيو " للتنمية: "إن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يأتى فى إطار رؤية المؤسسة لاكتشاف ودعم الموهوبين فى كافة المجالات، موضحا أن البروتوكول يتضمن تفعيل برنامجا لاكتشاف الموهوبين بواسطة الخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والثقافية والرياضية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإعطاء الفرص لهؤلاء الموهوبين لإبراز وتطوير تلك المواهب".

وأضاف الجندى أن مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية تهدف كمرحله أولى إلى تنفيذ برنامجها لاكتشاف الموهوبين فى المدارس بـ 45 قرية من قرى "حياة كريمة" بمركز إطسا بمحافظة الفيوم فى المجالات العلمية والفنية والرياضية من خلال إبرام العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بتلك القضايا الاجتماعية؛ لتحقيق أهدافها لدعم الموهوبين وضمان استمرار تميزهم ليصبحوا أمثله ناجحة وقادة فى مجالات عملهم، ويهدف البرنامج أيضا لتشجيع المعلمين لرعاية هؤلاء الموهوبين علاوة على دعم أسرهم لتمكنها من توفير الظروف المناسبة لهم لاستمرار تميزهم.

وبموجب بروتوكول التعاون، اتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اكتشاف وتنمية الموهوبين.

وستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير قاعدة بيانات المدارس بالقرى المستهدفة، وتوفير قواعد البيانات الصحيحة عن الطلاب والمعلمين بالمدارس المستهدفة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، والتنسيق مع المدارس للالتزام بخطط العمل وتيسير عمل المؤسسة، وتشجيع المعلمين على المشاركة، وتيسير إقامة المسابقات بين المدارس، وتوفير مرافق الإدارة والمدارس المتاحة لتنفيذ الأنشطة، وإتاحة منشآت المدينة التعليمية بأكتوبر لإقامة المعسكرات ومسابقات التصفيات.

كما ستتولى مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية تقييم الوضع الحالى للأنشطة الفنية والرياضية والعلمية بالمدارس المستهدفة، ووضع وتصميم خطط العمل السنوية بالتعاون مع الوزارة، وعقد الشراكات مع الجهات الاستشارية المتخصصة فى مجالات عمل البروتوكول الفنية والرياضية والعلمية، وتنفيذ الأنشطة التفاعلية التى تحقق أهداف البروتوكول، وتتحمل المؤسسة الأعباء المالية الخاصة بتنفيذ أنشطة البروتوكول طبقا للخطة التى تحقق الأهداف المشتركة للطرفين.