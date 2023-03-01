زيلينسكي: تزايد حدة القتال فى مدينة باخموت شرق أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:30 صباحاً - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن هناك تزايد لحدة القتال في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو حسين مشيك، إن معاهدة "نيوستارت" تقريبا انتهت، بعد توقيع بوتين اليوم على قانون تعليق العمل بالمعاهدة، بعد أيام من إعلانه قرار التعليق، وذلك أمام مجلس الدومة الروسي.

وأضاف مشيك أن بوتين طلب خلال التوقيع على تعليق المعاهدة، ضم كلا من بريطانيا وفرنسا للمعاهدة الجديدة، لتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والتي كانت موقعة بين أمريكا وروسيا فقط.

وأكد أن موافقة أمريكا على الطلب الروسي الجديد يعتبره المحللو هزيمة لأمريكا، وأيضا في حال عدم موافقة أمريكا، فإن روسيا لن تعود للعمل بالاتفاقية التي تحد من الانتشار النووي في العالم وسباق التسلح بأسلحة الدمار الشامل.

وتابع مشيك أن بوتين طلب من قواته الاستعداد لإجراء تجارب نووية، في حال قامت أمريكا بمثل هذه التجارب، ووجه بوتين تحذيرا بأنه لا يجب أن يفاجأ العالم إذا استيقظ على أي خبر عن استخدام أسلحة نووية في الحرب.

ولفت إلى أنه بطبيعة الحال روسيا متخوفة من دعم الناتو للقوات الأوكرانية، وطلب بوتين من القوات الروسية مراقبة القدرة النووية لحلف الناتو، وأكد مشيك أن العالم اليوم على شفا حرب عالمية، وأن أي خطوة خطأ ستكلف العالم الكثير.