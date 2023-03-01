دافع عن مصر .. سبب حفاوة استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 12:29 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك زيارة مهمة لرئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، إلى مصر، موضحا أن حفاوة الاستقبال لـ أوربان من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم تأت من فراغ، وكان يشرح للدول الأوروبية الثورة المصرية في 2013.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صوت المجر كان قويا داعما لموقف مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء المجري، كان صوتا قويا ضد أي موقف فكر الاتحاد الأوروبي اتخاذه ضد مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.

وأوضح أنه كان يدافع عن ثورة 30 يونيو، لأن السفير المجري خدم في مصر منذ 2008، و2019 وعاصر كل الظروف وشرح في بلده تفاصيل كل ما حدث، وأسباب نزول المصريين بالملايين ضد الإخوان.

واختتم أحمد موسى، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح السفير المجري السابق، وسام الاستحقاق قبل أن يغادر مصر، تقديرا له وللمجر، لأنه نقل إلى بلده بوعي الصورة الحقيقية لمصر، ولم ينساق للدعاية الغربية السوداء.