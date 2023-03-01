عاجل.. الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 30 درجة علي القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة؛ ليسود طقس حار خلال ساعات النهار، ويزداد الإحساس بحرارة الطقس بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
درجات الحرارة
وأضافت: "رياح جنوبية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تعمل على دفء الأجواء اليوم الأربعاء، تتزامن مع مرور منخفض سطحى على شمال البلاد ويؤثر برياح جنوبية غربية يوم غد الخميس".
ولفتت الأرصاد إلى أنه سرعان ما يبدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة بعد رحيل الكتلة الدافئة وتغير اتجاه الرياح إلى شمالية قادمة من أوروبا؛ لتعود الأجواء إلى طبيعتها مع نهاية الأسبوع الجارى".
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