محافظ جنوب سيناء يؤكد دور العلوم الإنسانية فى دعم التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أهمية دور العلوم الإنسانية بفروعها ومجالاتها المتنوعة فى دعم عملية التنمية المستدامة، لافتا إلى أنها أسهمت دوما فى تشكيل وبناء الوعى الجماعى وترسيخ المفاهيم الأصيلة مثل الولاء والانتماء وحب الأوطان.





جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء،- فى كلمة خالد فودة خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الثانى تحت عنوان "دور العلوم الإنسانية فى دعم التنمية المستدامة 2023" الذى تنظمه كلية الآداب جامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ بداية من اليوم وحتى بعد غد الخميس.

وأضاف محافظ جنوب سيناء - فى كلمته - أن تلك العلوم شكلت الركيزة القوية لتنمية وبناء الأوطان عبر التاريخ وأسهمت بشدة فى تكوين الصورة الإيجابية وتدعيم القوى الناعمة التى تشكل ركيزة أساسية فى مكونات القوى الشاملة للدولة.

وأشار إلى أن تلك العلوم الإنسانية أسهمت بشكل كبير فى تشكيل وتأصيل الدافع القوى لأعمال البناء والتنمية فى كافة مجالات التنمية المستدامة بما تخلقه تلك العلوم الإنسانية من روح وثابة لمضاعفة الإنتاج والبناء والتنمية من أجل الوطن.

وأعرب عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات قوية قابلة للتطبيق واستفادة الوطن منها.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح ناصف المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ورئيس المؤتمر أن الهدف من إقامة المؤتمر هو تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها فى دعم التنمية المستدامة، وتوضيح دور التقنيات الحديثة والمعاصرة فى دعم التنمية المستدامة وكذلك الأبعاد التاريخية والأثرية والسياحية فى تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد دور الأبعاد الجغرافية والمناخية، وأهمية دور الوعى اللغوى والأدبى والإعلامى فى دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعقب الكلمات الافتتاحية تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.