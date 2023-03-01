محافظ دمياط: استلام 100 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.
وأشادت المحافظ بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، وفى إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر عام 2022.
وأوضحت " المحافظ " أن القافلة تضمنت 100 ألف شجرة من الأشجار الخشبية والمثمرة، سيتم زراعتها بأماكن محددة بالمراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة وفقًا لخطة محددة.
وأطلقت "المحافظ" إشارة البدء لزراعة تلك الأشجار بالمحافظة، بزراعة شجرة بطريق على الصياد بمدينة دمياط.
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