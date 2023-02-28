الأرصاد تحذرالمواطنين: أتربة وغدا الحرارة 30 على القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:18 مساءً - أكد محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سوف نشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة .

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" درجة الحرارة على القاهرة في فترة الظهيرة تسجل من 30 لـ 31 درجة مئوية الأربعاء والخميس المقبلين ".

وأضاف محمود شاهين :" فارق كبير بين درجات الحرارة نهار وليلا ويصل الفارق لحوالي 15 درجة مئوية وبمجرد انكسار أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ليلا ".

وتابع محمود شاهين :" بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة المقبلة، ونعود للتذكير بأن الطقس سيميل للبرودة في فترات النهار مرة أخرى ".

واكمل محمود شاهين :" نحن نشهد موجة حر استثنائية وفصل الشتاء ينتهى يوم 20 مارس المقبل "، مضيفا:" سيكون هناك اتربة على محافظات الجمهورية خلال الت 48 ساعة المقبلة".