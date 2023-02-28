احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:22 مساءً - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 28-2-2023 برصيد 41 نقطة جمعها من 17 مباراة بينما بيراميدز في المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وحل فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط بينما جاء الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 36 نقطة وحل الزمالك خامساً برصيد 32 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى المصري اليوم كالتالى..

ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

سيراميكا 2 – 1 البنك الأهلى

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والذى أقيم على ستاد المقاولون العرب.

وأحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الاهلى في الدقيقة 50 بينما سجل عمرو حلاوة لفريق سيراميكا في الدقيقة 77 بينما عزز صلاح محسن بالهدف الثانى فى الدقيقة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 محتلا المركز العاشر .

المصرى 2- 1 إنبى

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم مروان حمدي للمصري في الدقيقة 30 ، وعزز زياد حمدي تقدم المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واحرز هدف انبي أوفا في الدقيقة 82.

وشهد الشوط الأول طرد مروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 ، بعد تدخل عنيف علي لاعب انبي .

وبهذه النتيجة ، يحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، ويحتل إنبى المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة.

الأهلى 1 – 1 الداخلية

تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز،سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الاهلى في الدقيقة 70 ، وسجل أحمد رشيد للداخلية في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة جمعهم من 17 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري، كما أرتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر.