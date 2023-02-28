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قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصريين المصابين بحادث التصادم

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أ ش أ 2023-02-28 22:01 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقالت قنصل عام مصر بالكويت، اليوم الثلاثاء، إنه فور وقوع الحادث تمت المتابعة من قبل القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين 4 والتى تم شحنها وتكليف مندوب من القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة الحالة الصحية لباقى المصابين، مشيرة إلى أن أحد المصابين لقى حتفه اليوم ليصل عدد المتوفين لـ5.

وكان العمال المصريين تعرضوا لحادث سير بمنطقة الجهراء أول أمس أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3 ولقى الخامس مصرعه فى وقت سابق اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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