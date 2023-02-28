قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصريين المصابين بحادث التصادم

جدة - نرمين السيد - وقالت قنصل عام مصر بالكويت، اليوم الثلاثاء، إنه فور وقوع الحادث تمت المتابعة من قبل القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين 4 والتى تم شحنها وتكليف مندوب من القنصلية لإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة الحالة الصحية لباقى المصابين، مشيرة إلى أن أحد المصابين لقى حتفه اليوم ليصل عدد المتوفين لـ5.
وكان العمال المصريين تعرضوا لحادث سير بمنطقة الجهراء أول أمس أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3 ولقى الخامس مصرعه فى وقت سابق اليوم.
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