رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدًا من زيارة رسمية لدولة قطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:24 مساءً - وصل، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، عائدا، والوفد المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

كما تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.