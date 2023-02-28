الأعلى للآثار: تسجيل مجموعة من القطع الأثرية داخل قبة الإمام الشافعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:24 مساءً - ترأس مساء اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر فبراير الجاري، حيث تم افتتاح عدد من المقابر بمحافظة الأقصر منها مقبرتا جحوتى وحرى بمنطقة ذراع أبو النجا، ومقبرة ميرو بشمال العساسيف بالبر الغربي، وحجرتين جديدتين بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

وعن أعمال الترميم الجارية بعدد من المعابد الأثرية، أوضح الدكتور مصطفى وزيري أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم 38 من أصل 134 عمودا بصالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وإزالة الاتساخات وإظهار الألوان بمعبد هابو من الداخل بالكامل، وجاري استمرار العمل في الأسوار الخارجية.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الإدارة بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والخاصة بالموافقة على تسجيل مجموعة من القطع الأثرية الموجودة داخل قبة الإمام الشافعي، وسياج من الخشب يؤدي إلى القبة الضريحية بداخل خانقا بيبرس الجاشنكير بسجلات قيد الآثار.

كما تم انتهاء الأعمال بالكامل بعدد من المقصورات بمعبد دندرة بقنا منها مقصورة المياة، ومقصورة قدس الأقداس بنسبة 90%، ومقصورة القلادة بنسبة 70%، وجاري العمل في معبد إيزيس.

هذا بالإضافة إلى انتهاء الأعمال في مقصورة رع حور آختي بمعبد ابيدوس، والتنظيف الكيميائي بالمقبرة المكتشفة حديثا في أخميم بنسبة 70% بسوهاج، وجارٍ العمل في جدار الطوب اللبن في معبد منطقة الشيخ حمد، وتقوية الكتابات القبطية وطبقة البلاستر الموجودة به بنسبة تصل إلى 70%، وتم الانتهاء من التنظيف الكيميائي للنصف الغربي من الجزء السادس لسقف صالة الأعمدة بمعبد اسنا بمحافظة الأقصر بنسبة 90%، وجارٍ العمل في الجزء الشرقي، كما تم الانتهاء من التنظيف الميكانيكي والكيميائي في أعمدة صالة القرابين، وجارٍ العمل في التماثيل الخاصة بالملك رمسيس الثاني الموجودة في فنائه معبد الأقصر.

هذا بالإضافة إلى أعمال الترميم الجارية بمسجد جوهر اللالا والتي تشتمل على تنظيف واجهات المسجد، وترميم ضلفتي الباب الخشبي، كما تم الانتهاء من ترميم الكسوة الرخامية بالإيوان المقابل لإيوان القبلة للمسجد، كما تتضمن الأعمال في مسجد سليمان باشا الخادم تنظيف الأحجار الداخلية والخارجية والواجهات، وتم الانتهاء من صيانة وتقوية السقيفة الخشبية التي تتقدم المدخل الجنوبي الغربي لحرم المسجد، وجاري ترميم السقيفة الخشبية الموجودة بالصحن، وتنظيف التكسيات الرخامية الموجودة به.

وخلال الاجتماع، أحاط الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعضاء مجلس الإدارة، بانتهاء المعرض الأثري الخارجي المؤقت ”رمسيس وذهب الفراعنة“ المقام في متحف دي يونج بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد في نقله للعرض في محطته القادمة بمدينة باريس.