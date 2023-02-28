محافظ أسوان يبحث مع وفد التنمية المحلية الآفاق الجديدة لجذب للاستثمار

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سعى المحافظة المتواصل والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية لفتح آفاق جديدة من الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية بجانب مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بأفكار ورؤى جادة، وفعالة خارج الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، وأحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار بالمحافظة بجانب مديرى الإدارات المختصة، بالإضافة إلى فريق عمل الوزارة المكون من الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى بالوزارة، والمهندس كيرلس إيهاب أخصائى الدعم الفنى والتوثيق.

وأشار المحافظ إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بملف الاستثمار، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى كافة القطاعات، مؤكدا على جاهزية المحافظة لإستضافة ورش العمل التحضيرية بمشاركة رؤساء الهيئات وممثلى المحافظات بهدف نقل التجارب والأفكار الناجحة الجاذبة للاستثمار للخروج بأنسب الحلول وحصر الإجراءات وتوحيدها لتكون مبسطة ومختصرة فى كافة القطاعات، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتطبيق المعايير الخاصة بها وفقا لطبيعة كل محافظة ليعقبه تنظيم اجتماع تنسيقى تحت مظلة وزارة التنمية المحلية بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات المختصة ليختتم ذلك بعقد المؤتمر الاستثمارى على أرض أسوان خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك دعم من هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاستعراض رؤية وتصور المحافظة لأبرز التحديات والمعوقات مع وضع الحلول المقترحة، وخاصة مشكلة تعدد جهات الولاية، علاوة على عرض المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة وحقيقية.

ولفت إلى أن هناك دراسات جدوى لعدد من المشروعات الإستثمارية الجادة تم إعدادها من قبل متخصصين، وجاهزة لطرحها للمستثمرين ليصبح المؤتمر فرصة لتوقيع عقود هذه المشروعات بعيدا عن التعقيدات الروتينية، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات، وهو ما يساهم بدوره فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

بدوره، أشاد الدكتور هشام الهلباوى بما يتم تنفيذه من نهضة تنموية كبيرة على أرض أسوان من خلال تنفيذ معدلات إنجاز فى مشروعات حياة كريمة، وأيضا بمختلف قطاعات العمل العام، موضحا بأنه يتم التنسيق على قدم وساق للنهوض بملف الاستثمار داخل محافظة أسوان، وباقى محافظات الجمهورية، وهذا سيتم تحقيقه من خلال تنظيم ورش العمل التحضرية والاجتماعات التنسيقة، ومؤتمر أسوان للإستثمار للوصول لأفضل الممارسات وآلية الأستثمار الجيد لها بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وفتح آفاق ناجحة وجاذبة للاستثمار.