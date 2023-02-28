البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء المجر (صور)

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ورحب قداسة البابا، بضيفه ومرافقيه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الممتازة التى تربط بين مصر والمجر، مشيدًا بحرص المجر على الحفاظ على قيم الأسرة ومواجهة تحديات مثل الدعاية للمثلية، ودعم حكومة المجر للحكومة المصرية، والتعاون الممتد بين البلدين.
وأكد قداسته على علاقات الكنيسة الجيدة مع كافة مؤسسات الدولة ومع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، وكذلك مع مؤسسة الأزهر وكافة الكنائس الموجودة فى مصر، التى يجمعها مجلس كنائس مصر.
كما تكلم قداسته عن اهتمام الدولة المصرية بالمواطنة وهو ما تجلى فى قانون بناء الكنائس وبناء كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالمساواة، وزيارة الرئيس للكاتدرائية للتهنئة فى عيد الميلاد، وأكد قداسته أننا نعمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الكنيسة القبطية هى كنيسة مصرية وطنية وهى قوية ونشطة داخل وخارج مصر.
كما قال قداسة البابا إننا نصلى لأجل الوصول لحلول للحروب ولأجل العالم كله.
ومن جهته أثنى رئيس الوزراء المجرى على العلاقات بين مصر والمجر، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت منذ 95 سنة، وأنها علاقة طيبة على المستوى السياسى، وكذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أنه خلال لقائه اليوم مع الرئيس السيسى قال له الرئيس أن مصر لا يوجد بها أقلية مسيحية، بل كلنا مواطنون مصريون بعضنا مسلم والبعض الآخر مسيحى.
وألمح إلى أنه زار مصر عام 2011 وهو يرى بوضوح أن الأمور تغيرت للأفضل خلال هذه السنوات.
وأشاد بنمو التعاون الاقتصادى بين المجر ومصر، وأن الحكومة المجرية تدرس حاليًا فكرة إنشاء مصنع فى مصر.
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