معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن 85 % من أسئلة اختيار من متعدد "بابل شيت" و15% أسئلة مقالية قصيرة، مضيفة لأن الطالب يتسلم كراسة أسئلة و"بابل شيت" و"بوكليت الأسئلة المقالية" ومساحة للإجابة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح "Open book"، وسوف يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم أسوة بالعام الماضى، لافتة إلى أن الامتحانات ستسحب من بنوك الأسئلة والتى تضم مئات المفردات الاختبارية لكل مادة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز القومى للامتحانات سيضع مواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدة أ الأسئلة تقيس القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

وعن المستويات المعرفية للامتحان، قالت الوزارة أنها تضمن "30 % فهم 40% تطبيق 30% حل المشكلات والإبداع".

وعن مواصفت الامتحانات ونموذج الإجابات، أكدت الوزارة على:

أولًا: صياغة دقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد وإجابة واحدة صحيحة.

ثانيًا: الامتحان يتناسب مع الزمن المحدد مع تخصيص وقت للمراجعة.

ثالثًا: الأسئلة المقالية قصيرة ونموذج الإجابة يضم كل الإجابات المحتملة.

رابعًا: لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح.

خامسًا: التصحيح إلكترونى للأسئلة المقالية والـMCQ.

وفيما يتعلق بأعداد الأسئلة لكل مادة، فذكرة وزارة التربية والتعليم أنها ستكون كالتالى:

(اللغة العربية "56 MCQ و4 مقالية"، اللغات الأجنبية الأولى "37 MCQ و3 مقالية"، اللغات الأجنبية الثانية "31 MCQ و2 مقالية"، المواد العلمية والأدبية "46 MCQ و4 مقالية"، كل فرع من الرياضيات

18 MCQ و2 مقالية، الاختيار من متعدد "درجة أو درجتان"، الأسئلة المقالية "من 2 إلى 6 درجات".