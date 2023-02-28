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الأعلى للإعلام: إحالة 3 صفحات للنيابة بسبب التعصب والعنصرية الرياضية

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أ ش أ 2023-02-28 18:58 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اليوم الثلاثاء، قراراً بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التى من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضى، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

وقرر المجلس إحالة مديرى صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التى من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضى، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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