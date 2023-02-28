توفيق يزور تونس للمشاركة فى أعمال الدورة الأربعين لوزراء الداخلية العرب

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وكان فى استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى، وزير الداخلية التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.
جاء ذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مُتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.
وأكد توفيق عقب وصوله تونس على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.
كما وجه توفيق الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية، مشيدا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.
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