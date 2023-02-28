نجم جائزة "بوشكاش" يصنع التاريخ بقدم واحدة فقط.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 06:30 مساءً - دخل اللاعب البولندى المبتور الساق مارسين أوليكسى التاريخ من أوسع أبوابه لحظة فوزه بجائزة أفضل هدف فى العالم فى تكريم تاريخى تفوق فيه على نجوم عالميين مثل البرازيلى ريتشارليسون والفرنسى ديمترى باييه.

ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" جوائز الأفضل وهيمنت فيها الأرجنتين بشكل كبير، لكن الملفت فى الأمر أن اللاعب البولندى المبتور الساق مارسين أوليكسى تفوق على لاعبين أصحاء نافسوه على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

أوليكسى علق بأنه كان فخورا بنفسه عند تسجيل ذلك الهدف الذى دخل التاريخ، قائلا: "قلت إننى سأفعلها وفعلتها وأنا سعيد جدا بهذا الإنجاز" وجاء هذا الهدف التاريخى فى 6 نوفمبر الماضى بعدما استند مارسين أوليكسى على عكازه قبل أن يسدد الكرة بقدمه بطريقة أكروباتية فى شباك الفريق المنافس بالدورى البولندى لكرة القدم للمبتورين.

وأكد اللاعب البولندى أنه لا يوجد مستحيل وفوزه بهذه الجائزة إنجاز تاريخى ولحظة رائعة لكرة القدم وأن الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج.

وفاز نجوم الأرجنتين ليونيل ميسى بجائزة أفضل لاعب وإيميليانو مارتينيز بأفضل حارس مرمى وليونيل سكالونى بجائزة أفضل مدرب.