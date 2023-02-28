القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط ومديرية التعليم بالقاهرة

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وقد تم خلال الندوتين إلقاء محاضرات عن تنمية روح الإنتماء الوطنى ومحاربة الإرهاب الفكرى والتطرف كبُعد اجتماعى للأمن القومى، وكذا جهود التنمية الشاملة للدولة خاصة فى صعيد مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، وخلال الندوتين تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعات والمدارس أظهرت جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب وكذا التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية القومية العملاقة وأهمها مشروع حياة كريمة وأهميتها لمصر.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، موضحًا المخاطر والتحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.
وفى ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء والطلبة المتفوقين فى المجالات المختلفة وعدد من ذوى الهمم وعُزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.
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