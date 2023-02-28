محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور عبد الفضيل شوشة، أن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة.





وأشار المحافظ خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة - إلى اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، معلنا عن طرح 8 مشروعات كفرص استثمارية بالمحافظة، وهى "مشروعان بمدينة العريش لإقامة مركزين ترفيهيين، مركز لوجستى لخدمات النقل بنخل، 4 مشروعات للإنتاج الداجنى ببئر العبد والحسنة ونخل، ومشروع بالمنطقة الصناعية ببئر العبد لعدد 96 قطعة أرض صناعية لعدد من المشروعات. ولفت المحافظ إلى إنشاء ميناء صيد بمنطقة أبى صقل بالعريش فى المنطقة الواقعة بين محطة تحلية المياه ونقطة البحرية بمساحة 35 ألفا و600 متر مربع. من جانبه، أكد أشرف عليوة مدير عام إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة أن اللجنة الدائمة للاستثمار وافقت على إنشاء 6 مشروعات استثمارية وهى "مصنع للطوب الأسمنتى بالشيخ زويد، مصنع رخام بالمنطقة الحرفية بالعريش، ومدفن لتراب الباى باص لشركة أسمنت سيناء، ومصانع لغسيل وتكرير وتعبئة الملح فى منطقة الروضة ببئر العبد.

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