التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.
وقع البروتوكول، ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.
أكدت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف ان هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بضرورة بذل قصارى الجهود لتقديم مزيدًا من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشادت "عبد القوى" بتوقيع بروتكول التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن هذا التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.
من جانبه، أعرب الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عن سعادته بانضمام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعضوية التحالف الوطنى، مؤكدا بذل كل الجهود لتوفير "حياة كريمة" لكل مواطن على أرض مصر.
وأضاف: "أعيننا مرفوعه نحو الله يرشدنا ويقوينا، أيدينا ممدودة بعضنا لبعض للتعاون وممدودة للأخرين للدعم والحب".
جدير بالذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية تمثل الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهى مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين غير القادرين بالمجان بدون تفرقة بين دين أو جنسية أو لون أو لغة.
يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.