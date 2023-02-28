التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتمثلها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات التنموية والفاعليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لخدمة المواطنين فى كافة مجالات التنمية المختلفة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

وقع البروتوكول، ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

أكدت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف ان هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بضرورة بذل قصارى الجهود لتقديم مزيدًا من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشادت "عبد القوى" بتوقيع بروتكول التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن هذا التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.

من جانبه، أعرب الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عن سعادته بانضمام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعضوية التحالف الوطنى، مؤكدا بذل كل الجهود لتوفير "حياة كريمة" لكل مواطن على أرض مصر.

وأضاف: "أعيننا مرفوعه نحو الله يرشدنا ويقوينا، أيدينا ممدودة بعضنا لبعض للتعاون وممدودة للأخرين للدعم والحب".

جدير بالذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية تمثل الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهى مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين غير القادرين بالمجان بدون تفرقة بين دين أو جنسية أو لون أو لغة.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.