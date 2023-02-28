إنشاء ميناء صيد بالعريش .." شوشة": التوسع في المشروعات ومنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار على أرض سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 05:24 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية .

وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة ، الذى عقد برئاسته وبحضور عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، مديرى وممثلى : الاستثمار ، المناطق الصناعية ، المعلومات ، الانتاج ، السياحة ، الشئون المالية ، الزراعة ، وغيرها من الجهات المعنية ، عن اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء .

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هناك إهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين ، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة .

وأشار شوشة إلى طرح عدد 8 مشروعات كفرص استثمارية بالمحافظة ، وهى : مشروعين بمدينة العريش لإقامة مركزين ترفيهيين ، مركز لوجستى لخدمات النقل بنخل، 4 مشروعات للإنتاج الداجنى ببئر العبد والحسنة ونخل ، ومشروع بالمنطقة الصناعية ببئر العبد لعدد 96 قطعة أرض صناعية لعدد من المشروعات .

ولفت المحافظ الى انشاء ميناء صيد بمنطقة أبى صقل بالعريش في المنطقة الواقعة بين محطة تحلية المياه ونقطة البحرية بمساحة 35600 مترا مربعا .

ومن جانبه .. أكد أشرف عليوة مدير عام ادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة أن اللجنة الدائمة للاستثمار وافقت على انشاء 6 مشروعات استثمارية ، وهى : مصنع للطوب الأسمنتى بالشيخ زويد .

ومصنع رخام بالمنطقة الحرفية بالعريش ، مدفن للباى باص لشركة أسمنت سيناء في سيناء ، و 3 مصانع لغسيل وتكرير وتعبئة الملح في منطقة الروضة ببئر العبد .