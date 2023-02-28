- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتسلم الفائزون البالغ عددهم 20 شخصًا من جمهور القناة، الجوائز العينية المقدمة من Rush Brush وشركة راية، وذلك داخل ستوديو القناة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وسط ترحيب وفرحة كبيرة من الدكتور محمود مسلم وحضور عدد كبير من العاملين بالقناة، وذلك فى إطار التقليد السنوى للاحتفال بعيد ميلاد القناة.
وعبر الفائزون عن فرحتهم الشديدة بالجوائز ومدى حبهم لقناة «dmc» وبرامجها المختلفة، وطالبوا بالاستمرار فى استمرارية البرامج الخاصة بالمسابقات على مدار العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الشبكة، على سعادته بالتنوع العمرى والجغرافى للفائزين، مما يعكس تنوع الجمهور من مشاهدى قناة «dmc».
وشارك عدد من الفنانين شبكة «dmc» فى احتفالية عيد ميلادها السادس من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع، واجتمع كل مذيعى القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين وتم إطلاق المسابقة خلال الاحتفالية.
يذكر أنه قبل 6 سنوات انطلقت شبكة «dmc» الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية متميزة، حتى امتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود مسلم يسلم الفائزين من مشاهدى dmc جوائز احتفالية عيد ميلاد القناة- صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.