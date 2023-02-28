محمود مسلم يسلم الفائزين من مشاهدى dmc جوائز احتفالية عيد ميلاد القناة- صور

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة قنوات «dmc» الفائزين من مشاهدى القناة جوائز احتفالية عيد ميلاد القناة السادس، التى احتفلت بها أسرة قناة «dmc» يوم 14 من شهر يناير الماضى.





وتسلم الفائزون البالغ عددهم 20 شخصًا من جمهور القناة، الجوائز العينية المقدمة من Rush Brush وشركة راية، وذلك داخل ستوديو القناة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وسط ترحيب وفرحة كبيرة من الدكتور محمود مسلم وحضور عدد كبير من العاملين بالقناة، وذلك فى إطار التقليد السنوى للاحتفال بعيد ميلاد القناة.

وعبر الفائزون عن فرحتهم الشديدة بالجوائز ومدى حبهم لقناة «dmc» وبرامجها المختلفة، وطالبوا بالاستمرار فى استمرارية البرامج الخاصة بالمسابقات على مدار العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الشبكة، على سعادته بالتنوع العمرى والجغرافى للفائزين، مما يعكس تنوع الجمهور من مشاهدى قناة «dmc».

وشارك عدد من الفنانين شبكة «dmc» فى احتفالية عيد ميلادها السادس من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع، واجتمع كل مذيعى القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين وتم إطلاق المسابقة خلال الاحتفالية.

يذكر أنه قبل 6 سنوات انطلقت شبكة «dmc» الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية متميزة، حتى امتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.