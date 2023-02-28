وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحى الأمن بالعريش لمحافظة شمال سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 04:26 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين بما يساهم فى عودة الشكل الحضارى و الجمالى للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة شمال سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة العريش بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 31 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال وزير التنمية المحلية أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة شمال سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى إلى المحافظة ، وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالإضافة إلى شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ المدفن الصحي بمدينة بئر العبد بتكلفة حوالى 26 مليون جنيه ، كما أنه جاري التنسيق مع المحافظة لتحديد موقع لإنشاء المدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد بتكلفة حوالي 68 مليون جنيه بالإضافة إلي تسليم المحافظة عدد (2) محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 مليون جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء 131 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.